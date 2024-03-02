81 новый автобус вышел на маршруты в Иркутске

Ещё 81 новый низкозольный автобус доставили в Иркутск. Торжественная передача техники городу прошла утром 2 марта, из-за неё с 5 утра до 12 дня перекрывали проезд автомобилей по площади графа Сперанского.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, новый общественный транспорт уже с сегодняшнего дня вышел на маршруты во всех районах города. Новые автобусы низкопольные и соответствуют всем современным стандартам. Узнать их можно по ярко-зелёной расцветке.
Напомним, всего же с начала 2022 года в Иркутске на линию вышли 120 новых автобусов. С их помощью обновляется автопарк муниципального предприятия. Впоследствии его автопарк планируют обновить полностью. Также в планах обновление схемы транспортного обслуживания.