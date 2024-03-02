81 новый автобус вышел на маршруты в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, новый общественный транспорт уже с сегодняшнего дня вышел на маршруты во всех районах города. Новые автобусы низкопольные и соответствуют всем современным стандартам. Узнать их можно по ярко-зелёной расцветке.