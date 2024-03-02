Как прошел концерт Сергея Ролдугина и Павла Милюкова в Ташкенте

Сергей Ролдугин — известный виолончелист и дирижер, народный артист России, профессор, приглашенный дирижер Мариинского театра. С 2006 года является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки — федерального учреждения, проекты которого ориентированы преимущественно на подготовку молодых российских музыкантов, начинающих сольную карьеру. Для них организуются концерты и проводятся мастер-классы ведущих музыкантов мира, осуществляется подготовка к международным конкурсам. Сергей Ролдугин добился полномасштабной реставрации памятника архитектуры — дворца Великого князя Алексея Александровича, где проводятся мастер-классы и камерные концерты молодежных проектов Санкт-Петербургского Дома музыки.