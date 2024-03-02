Муниципальный проект «Я сдам ЕГЭ» стартовал в Иркутске

Мероприятия разделили по направлениям, среди которых анализ материалов и разбор ошибок, повышение уровня грамотности педагогов. Для этого запланированы круглые столы и мастер-классы. Организована предметная подготовка обучающихся в формате «Класса ускоренной помощи», в который включены онлайн-уроки. Продумана психологическая помощь для школьников. Специалисты проведут тренинги, направленные на снижение напряженности перед экзаменом. Проведут работу по созданию образовательного пространства, которое сформирует позитивное отношения к сдаче ЕГЭ, а также организуют общение с родителями в виде собраний, круглых столов и встреч.