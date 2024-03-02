До +14°С и без дождей ожидается в субботу в Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +4°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу страны.