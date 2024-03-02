До +14°С и без дождей ожидается в субботу в Беларуси

МИНСК, 2 мар — Sputnik. В субботу в Беларуси опасных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете и пресс-службе МЧС.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +4°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу страны.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гродно воздух прогреется сегодня до +8…+10°C. В этих городах в субботу прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный 4−9 м/с.
В Гомеле и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, без дождей, +6…+8°C и +7…+9°C, ветер восточный 4−9 м/с.
В Витебске будет также, но без таких высоких значений температуры воздуха. Столбик термометра в городе на Двине поднимется до отметки +5…+7°C.
Самое высокое значение температуры воздуха традиционно ожидается в Бресте, где воздух прогреется до +12…+14°C. В остальном будут схожие погодные условия — переменная облачность, без осадков, ветер восточный 4−9 м/с.