Приангарье получило новые пассажирские автобусы

В Иркутске появится 81 автобус отечественного производства, еще 14 машин переданы в семь городов и районов региона. Новые автобусы будут эксплуатироваться на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах. В Иркутске они будут использоваться как на городских, так и на пригородных маршрутах. С начала прошлого года в регион поступило 109 автобусов.