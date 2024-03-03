В Иркутске временно изменилось движение маршрутов № 5к, 20, 42, 43, 44

Из-за временного ограничения движения транспорта с 1 марта с 20.00 до 4 марта 20:00 в Иркутске на участке улицы Декабрьских Событий от улицы Фридриха Энгельса до улицы Тимирязева, маршруты общественного транспорта будут изменены, сообщает городская администрация.