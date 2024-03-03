Муниципальные маршруты регулярных перевозок № 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц. Рынок», № 20 «Ж. Д. Вокзал — ул. Пискунова», № 42 «Н. Ленино — Аэропорт», № 43 «Авиазавод — Аэропорт», и № 44 «пос. Славный — Ц. Рынок» (через ул. Култукская) будут направлены с улицы Декабрьских Событий на улицы Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева и продолжат движение по обычным маршрутам.
В Иркутске временно изменилось движение маршрутов № 5к, 20, 42, 43, 44
Из-за временного ограничения движения транспорта с 1 марта с 20.00 до 4 марта 20:00 в Иркутске на участке улицы Декабрьских Событий от улицы Фридриха Энгельса до улицы Тимирязева, маршруты общественного транспорта будут изменены, сообщает городская администрация.