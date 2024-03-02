В Москве восстановили почти 400 малоэтажных домов в рамках программы капремонта

В общей сложности было восстановлено 398 жилых домов, обладающих не более чем тремя этажами. В частности, специалисты отремонтировали дом № 12 на Подмосковной улице, там был осуществлен комплекс мероприятий по приведению в надлежащий вид фасада здания.