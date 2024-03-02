В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 16 м/с

В воскресенье, 3 марта, ночная температура воздуха составит −1°…-6°, в горах и низинах до −11°. Днем воздух прогреется до 0°…+5°. Будет облачно с прояснениями, днем местами пройдет небольшой снег.



В понедельник, 4 марта, ночью будет −1°…-6°, днем — 0°…+5°. Также будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.