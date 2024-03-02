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3 марта в Красноярске начнет работу новая платная парковка

Уже завтра, 3 марта, начнет свою работу новая платная парковка, которую оборудовали перед площадью Мира. Оставить здесь свой автомобиль красноярские водители смогут в любое время суток.

На парковке смогут одновременно разместиться 68 машин. В мэрии Красноярска отмечают, что 7 мест предназначены для транспорта водителей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут пользоваться парковкой бесплатно.

Эта парковка будет удобна для красноярцев, которые приезжают в центр города чтобы посетить концерт в БКЗ, прогуляться по острову Татышев или центральным улицам города, встретиться с друзьями в кафе.

В Красноярске имеется более тысячи платных парковочных мест. Более 900 из них — в центре города, 100 — в Советском районе. В 2023 году услугами таких парковок автовладельцы воспользовались 267 779 раз.