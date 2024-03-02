3 марта в Красноярске начнет работу новая платная парковка

На парковке смогут одновременно разместиться 68 машин. В мэрии Красноярска отмечают, что 7 мест предназначены для транспорта водителей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут пользоваться парковкой бесплатно.
Эта парковка будет удобна для красноярцев, которые приезжают в центр города чтобы посетить концерт в БКЗ, прогуляться по острову Татышев или центральным улицам города, встретиться с друзьями в кафе.
В Красноярске имеется более тысячи платных парковочных мест. Более 900 из них — в центре города, 100 — в Советском районе. В 2023 году услугами таких парковок автовладельцы воспользовались 267 779 раз.