Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2−3 марта

Часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет ходить только от и до Савеловского вокзала. В частности, в ночь с 2 на 3 марта будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до станции Фили из-за строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.