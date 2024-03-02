Казахстанцы ждут роста оплаты за свет из-за перевода часов

«Может наоборот надо было сделать? Стрелки на час вперед подвинуть? Ведь основная активность населения наступает в вечерние часы. Счета за электричество теперь станут больше. Но у людей не спросили, как обычно. Притащили каких-то ученых, они что-то пролепетали невнятно и бац, готово! Очень непродуманный шаг, очень!» — пишет местное издание «Вечерняя Караганда».
Жители Караганды жалуются на вынужденное превышение потребления электричества.
«Утром рассвет начинается уже в шесть часов утра, когда все спят. А вечером все жгут электричество, потому что темнеет уже в шесть вечера», — отмечено в сообщении.
Напомним, Казахстан перешел на единый часовой пояс. В 00.00 в ночь на 1 марта во всех регионах Казахстана, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей стрелки часов были переведены на один час назад.