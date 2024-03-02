Казахстанцы ждут роста оплаты за свет из-за перевода часов

«Может наоборот надо было сделать? Стрелки на час вперед подвинуть? Ведь основная активность населения наступает в вечерние часы. Счета за электричество теперь станут больше. Но у людей не спросили, как обычно. Притащили каких-то ученых, они что-то пролепетали невнятно и бац, готово! Очень непродуманный шаг, очень!» — пишет местное издание «Вечерняя Караганда».