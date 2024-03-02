Концерт Инстасамки и её мужа в Краснодаре окончательно отменили

Об этом официально заявили организаторы выступления. В обращении к поклонникам творчества скандальной блогерши и её супруга, а по совместительству и продюсера, они предлагают обменять билет, купленный на сайте Кроп Арены, где должен был состояться концерт, на любой другой концерт, проводимый на той же площадке, без доплат.