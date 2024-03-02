Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания президента

Как отмечается в исследовании, активность обсуждения озвученных национальных проектов значительно варьировалась в зависимости от возраста пользователей. Согласно представленным данным, граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту «Молодежь России», однако в то же время проект «Экономика данных» оказался больше востребован у аудитории моложе 18 лет, которая уже связывает свое будущее с информационными технологиями, и у группы от 35 до 44 лет, которая является самой вовлеченной в процессы цифровой трансформации прямо сейчас. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту «Кадры», направленному на решение проблемы трудоустройства подрастающих поколений. «Молодая аудитория проявила заметное внимание к посланию президента РФ. Доля участников обсуждений в возрасте до 34 лет по каждой из тем составляла не менее 15%. А при обсуждении проекта “Молодежь” 34% сообщений были написаны пользователями этой возрастной группы», — говорится в аналитических материалах.