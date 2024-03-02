А теперь о погоде. В Петербурге слишком тепло

Температура в Петербурге для 2 марта остается выше нормы. Об этом утром рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Город остается под влиянием северо-западной периферии обширного барического максимума. В регионе установилась облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, местами сохранится гололедица.
К 10 утра в Северной столице +2. Днем температура воздуха достигнет +3…+5 градусов. А в Ленобласти +1…+6. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.
Завтра ожидается +4…+6 и без осадков.