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А теперь о погоде. В Петербурге слишком тепло

В Петербурге в субботу ожидается +3…+5 градусов.
Сейчас в Олбани: +3° 4 м/с 60% 765 мм рт. ст. -1°
Источник: Фонтанка.ру

Температура в Петербурге для 2 марта остается выше нормы. Об этом утром рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Город остается под влиянием северо-западной периферии обширного барического максимума. В регионе установилась облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков, местами сохранится гололедица.

К 10 утра в Северной столице +2. Днем температура воздуха достигнет +3…+5 градусов. А в Ленобласти +1…+6. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра ожидается +4…+6 и без осадков.