Наказание за незаконную вырубку деревьев вновь ужесточат

По данным Минюста, в некоторые законодательные акты Узбекистана внесены изменения. Соответствующий закон подписал президент.
В Кодекс об административной ответственности прописали ответственность за разработку проектной документации, приводящей к вырубке, раскорчевке, повреждению или уничтожению ценных видов деревьев и кустарников. Также поправки предусматривают усиление административных мер за незаконную вырубку, раскорчевку и повреждение насаждений.
В закон «Об охране и использовании растительного мира» внесли обязательства для лиц, незаконно вырубивших или уничтоживших ценные виды деревьев и кустарников. Теперь они должны будут компенсировать ущерб природе посадкой саженцев на том же месте. Кроме того, они должны ухаживать за ними на протяжении трех лет.
Также за незаконную вырубку юридическими лицами предусматривается применение финансовых санкций.