Наказание за незаконную вырубку деревьев вновь ужесточат

В закон «Об охране и использовании растительного мира» внесли обязательства для лиц, незаконно вырубивших или уничтоживших ценные виды деревьев и кустарников. Теперь они должны будут компенсировать ущерб природе посадкой саженцев на том же месте. Кроме того, они должны ухаживать за ними на протяжении трех лет.