Весенние ярмарки в Кишиневе в выходные, 2−3 марта: Где можно купить самые красивые мэрцишоры и разные вкусности от отечественных производителей

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 3 марта состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже с отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.