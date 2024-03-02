Весенние ярмарки в Кишиневе в выходные, 2−3 марта: Где можно купить самые красивые мэрцишоры и разные вкусности от отечественных производителей

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 2 — 3 марта, в секторах Кишинева пройдут различные ярмарки отечественных товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника
Бульвар Дачия, 26 — Ярмарка отечественных производителей.
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202) 3 марта состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже с отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.
На бульваре Штефан чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Патрия») — ярмарка «Дворовая распродажа», организованная совместно с ООО «Boldescu & Co» (2−3 марта).
В сквере Кафедрального собора — Ярмарка ремесел народных мастеров (1−3 марта).
На площади Великого Национального Собрания до 10 марта работает сувенирный рынок, где огромный выбор мэрцишоров.
При этом на различных площадках в секторах города будут продаваться садовые цветы, сувениры, изделия ручной работы и другие тематические товары.