В Свердловской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях— атмосферном загрязнении.
«До вечера 5 марта на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В регионе объявили НМУ первой степени опасности.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Кольцово из-за тумана задерживается вылет четырех рейсов. По этой же причине лайнеры, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге, перенаправлены в Пермь и Челябинск.