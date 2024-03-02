ГАИ усилила контроль на дорогах в выходные

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах Беларуси на выходных, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале ведомства.
В частности, для профилактики и предупреждения аварий на дорогах наряды ДПС будут работать на дорогах местного значения, чтобы пресекать грубые нарушения правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами, а также велосипедистами. Усиленный контроль будет осуществляться в темное время суток, добавили в министерстве.
«Повышенное внимание — своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без “прав”. Также инспекторы проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования (особенно обгонов) и проезда пешеходных переходов. Усилен контроль и за соблюдением правил безопасной перевозки пассажиров», — говорится в сообщении.
Рекомендации ГАИ
В связи потеплением и увеличением интенсивности дорожного движения, в профильном ведомстве рекомендуют водителям быть очень внимательными в плотном транспортном потоке и выбирать безопасную скорость движения. Также лучше отказаться от необдуманных обгонов и лишних маневров.
Кроме того, в МВД напоминают, что крайне важно обеспечить безопасную перевозку детей и пристегиваться в автомобиле.
Пешеходам в свою очередь следует обозначиться в темноте и стараться вести себя предсказуемо для водителей, пересекая проезжую часть.