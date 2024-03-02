ГАИ усилила контроль на дорогах в выходные

В частности, для профилактики и предупреждения аварий на дорогах наряды ДПС будут работать на дорогах местного значения, чтобы пресекать грубые нарушения правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами, а также велосипедистами. Усиленный контроль будет осуществляться в темное время суток, добавили в министерстве.