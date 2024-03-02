Александр Малинин прервал молчание: «Если нужно будет идти Родину защищать, я готов»

Известный певец Александр Малинин прервал молчание после скандальных обвинений в отказе поддержать СВО. В начале февраля певец выступал с концертом в Саратове. За несколько дней до выступления депутаты Саратовской областной думы хотели запретить 65-летнему исполнителю русских романсов зарабатывать деньги в России, ссылаясь на то, что певец имеет жилье в Германии и за два года ни разу не обозначил своей позиции относительно СВО.
ОБВИНИЛИ В ТРУСОСТИ.
Концерт все же состоялся, но после него председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов заявил, что выступать артисту разрешили только благодаря тому, что он пообещал со сцены поддержать специальную военную операции, но так этого и не сделал.
— Малинин боится потерять возможность жить в Германии. Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах. Александр Малинин, вы обыкновенный трус, — заявил Роман Грибов на своей странице «ВКонтакте».
Сначала за артиста вступилась супруга Эмма Малинина. В разговоре с «КП-Екатеринбург» она заявила, что перед концертом с певцом никто не связывался и не просил публично высказаться в поддержку СВО.
— Для нас эта новость стала очень неожиданной. Это абсолютно высосанный из пальца и раздутый из ничего скандал. Мы с мужем работаем вместе и гастролируем восемь месяцев в году. Наше основное место жительство — Москва. Мы регулярно поддерживаем семьи бойцов СВО, выделяя билеты на каждый концерт. Складывается впечатление, что кто-то просто хочет пропиариться за наш счет и выставляет за правду неподтвержденные доводы, — негодует Эмма Малинина.
«ПРИСЯГУ ПРИНИМАЛ, И ВЕРЕН ЕЙ ДО СИХ ПОР».
Спустя почти месяц и сам Александр Малинин все решился высказаться о скандальной ситуации. Певец поделился с «КП-Екатеринбург», что готов идти защищать Родину, если это потребуется.
«Последнее время в сети появилось очень много ложной дискредитирующей меня информации. Я русский. Гражданин РФ и Народный артист России. Имею государственные награды. Кавалер двух орденов — Дружбы и Почета. Родился на Урале в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). Проживаю постоянно в России в Москве. Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за рубежом. То, что я постоянно проживаю заграницей — это ложь! Я живу в России, работаю здесь и плачу налоги. А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов. И еще хочу сказать, что ни одна общественная организация, ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России», — обозначил свою позицию Александр Малинин.
Отметим, в разговоре с «КП-Екатеринбург» супруга певца Эмма Малинина ранее уточняла, что артист не собирается обращаться в суд и правоохранительные органы по этому вопросу.
— Мы бы хотели сконцентрироваться на позитиве. У нас идет гастрольный тур, посвященный Году семьи. Мы получаем столько любви и тепла от зрителей и поклонников после каждого выступления. Люди благодарят за то, что на концертах можно просто отдохнуть душой. И мы бы хотели и дальше транслировать добро в массы. А депутаты, на мой взгляд, должны заниматься своей зоной ответственности, заботиться о благоустройстве своего региона и его жителей, а не воспитывать народных артистов, — заключила Эмма Малинина.
Напомним, Александр и Эмма Малинина поженились 13 февраля 1990 года. У супругов двое детей: близнецы Устинья и Фрол. Сын оканчивает университет в Германии, а дочь — Королевскую академию музыки в Лондоне. Супруга Малинина помогает ему в работе и параллельно ведет свой проект, в котором рассказывает в социальных сетях о женском здоровье и о том, как сохранить молодость и красоту.