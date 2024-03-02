Александр Малинин прервал молчание: «Если нужно будет идти Родину защищать, я готов»

«Последнее время в сети появилось очень много ложной дискредитирующей меня информации. Я русский. Гражданин РФ и Народный артист России. Имею государственные награды. Кавалер двух орденов — Дружбы и Почета. Родился на Урале в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). Проживаю постоянно в России в Москве. Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за рубежом. То, что я постоянно проживаю заграницей — это ложь! Я живу в России, работаю здесь и плачу налоги. А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал, и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов. И еще хочу сказать, что ни одна общественная организация, ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России», — обозначил свою позицию Александр Малинин.