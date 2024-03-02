Госцентр услуг с недвижимостью открылся в Первом национальном торговом доме

Стало известно об открытии нового государственного центра по оказанию услуг с недвижимостью в Минске. Об этом сообщили в «Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру».
Новый офис центра открылся в «Первом национальном торговом доме» на проспекте Независимости, 134.
— В центр могут обращаться граждане и юрлица по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, — сообщают в агентстве.
Белорусам агенты помогут удостоверить сделки с недвижимостью, их госрегистрацией. Оказываются услуги по оценке и технической инвентаризации объектов, получению документов, справок и выписок из Единого государственного регистра недвижимого имущества.
Офис работает с 08.00 до 19.00 часов в будние дни (в среду — до 20.00 часов) и в субботу с 08.00 до 16.20 часов.
Обращаться в новый госцентр оказания услуг с недвижимостью могут минчане и граждане, проживающие в Колодищах, Смолевичах и Жодино.