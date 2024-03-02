В Новокузнецке массово отключат воду, отопление и электричество

Единая дежурно-диспетчерская служба города предупредила новокузнечан о массовом отключении отопления, горячей воды и электричества. В городе пройдёт большой ремонт на сетях ЖКХ. Плановые ремонтные работы затронут жителей нескольких районов города: Центрального, Орджоникидзевского, Куйбышевского, Кузнецкого, Заводского и Новоильинского. Ограничения продлятся со 2 по 4 марта. Полный список адресов и времени отключения услуг ЖКХ можно найти в группе «ВКонтакте» Управления по защите населения и территории города.