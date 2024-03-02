Воронежцы могут получить еще один выходной

— Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31-е число. У нас в последнее время так складывались обстоятельства, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать, — цитирует министра РИА Новости.