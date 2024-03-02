Воронежцы могут получить еще один выходной

В правительстве РФ будут рассматривать и обсуждать предложение сделать 31 декабря официальным выходным праздничным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда Антона Котякова. По его словам, для закрепления выходного потребуется принять соответствующие нормативные документы, которые на текущий момент не приняты.
— Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31-е число. У нас в последнее время так складывались обстоятельства, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать, — цитирует министра РИА Новости.
В этом году у воронежцев будет 248 рабочих дней, а выходных и праздничных — 118. Следующая рабочая неделя будет короткой: в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать 8, 9 и 10 марта. Но в 2024-м также предполагаются три 6-дневные рабочие недели, первая из которых — в апреле.