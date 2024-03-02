Восемь поликлиник отремонтируют на северо-западе Москвы

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке и юге столицы открылось еще две поликлиники с начала текущего года. Теперь на Ленской находятся филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11, а на Автозаводской — филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61.