На Кубани вновь объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Также мы сообщали, что в Лабинском районе Кубани сильный ветер повредил крышу школы с детсадом. Речь идет о соцобъекте в хуторе Харьковском — СОШ № 31, в которой находятся также помещения детского сада. Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м., из которых повреждено 300. Учреждение посещают больше 60 учащихся и воспитанников детского сада. Обошлось без пострадавших.