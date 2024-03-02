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На Кубани вновь объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

В течении суток 3, 4 и 5 марта в горах Краснодарского края, исключая Сочи, выше 2000 м лавиноопасно.
Сейчас в Олбани: +3° 6 м/с 60% 765 мм рт. ст.

На Кубани вновь объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Региональное управление МЧС напоминает основные правила безопасности в районе схода лавин и просит не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее на Кубани в первый день весны воздух прогрелся до +19 градусов.

Также мы сообщали, что в Лабинском районе Кубани сильный ветер повредил крышу школы с детсадом. Речь идет о соцобъекте в хуторе Харьковском — СОШ № 31, в которой находятся также помещения детского сада. Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м., из которых повреждено 300. Учреждение посещают больше 60 учащихся и воспитанников детского сада. Обошлось без пострадавших.