На Кубани вновь объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Региональное управление МЧС напоминает основные правила безопасности в районе схода лавин и просит не выходить в горы в снегопад и непогоду.
Ранее на Кубани в первый день весны воздух прогрелся до +19 градусов.
Также мы сообщали, что в Лабинском районе Кубани сильный ветер повредил крышу школы с детсадом. Речь идет о соцобъекте в хуторе Харьковском — СОШ № 31, в которой находятся также помещения детского сада. Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м., из которых повреждено 300. Учреждение посещают больше 60 учащихся и воспитанников детского сада. Обошлось без пострадавших.