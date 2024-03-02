В Приволжском районе Казани некоторые дома останутся без воды на сутки

Это связано с работами по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения города. Без воды останутся следующие дома:
- 33-й Военный городок дома 1, 2, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 5 корп.4, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 22, 24б, 24 В, 24и, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191.
- ул. Сыртлановой д.11;
- ул. Даурская 2-я д 2,4 корп. 1,2,3,15, 19 (детский сад);
- ул. Даурская, 20,20а, 22,22а;
- ул. Латышских Стрелков дома 4, 6, 8,8а, 10,10а, 12а, 14,21,23.
- ул. Хусаина Мавлютова дом 40.
МУП «Водоканал» предупреждает о временном понижении давления воды и возможных кратковременных перебоях в подаче водоснабжения.