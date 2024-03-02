Диакон Ланский рассказал, соблюдать ли пост пожилым и больным кузбассовцам

В 2024 с 18 марта по 4 мая начинается великий пост. Диакон Вячеслав Ланский рассказал, нужно ли его соблюдать пожилым людям, детям и тем, у кого проблемы со здоровьем.
«Ориентиром для постящегося стал строгий монастырский устав. Пост — это индивидуальный инструмент, который может быть адаптирован под уровень и состояние конкретной личности. Любой рост — это процесс, имеющий свои этапы и законы. Так и здесь: погружаясь в глубины поста, очень легко получить травму, когда тяжёлый гриф прижмёт парящий дух к прозаичным реалиям земного бытия», — говорит диакон.
По его мнению, воздержание от еды лишь один из аспектов поста, но есть и множество других. Например, взаимоотношения с ближними, анализ эмоций, гигиена мысли. Он объясняет, что постом может быть даже отказ от шоколадки, борьба с курением или сознательный уход от сквернословия.
«АиФ в Кузбассе» взял интервью у диакона и подробнее рассказал о том, как церковь относится к ЭКО и почему не боится микробов, причащаясь одной ложкой.