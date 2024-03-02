Диакон Ланский рассказал, соблюдать ли пост пожилым и больным кузбассовцам

По его мнению, воздержание от еды лишь один из аспектов поста, но есть и множество других. Например, взаимоотношения с ближними, анализ эмоций, гигиена мысли. Он объясняет, что постом может быть даже отказ от шоколадки, борьба с курением или сознательный уход от сквернословия.