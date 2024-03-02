Синоптик Елена Назарова рассказала, какая погода ожидается в марте в Ростовской области

По словам эксперта, средняя месячная температура воздуха будет выше нормы, а количество осадков составит около и больше нормы. Воздух в первую декаду месяца днем прогреется до +6…+11 градусов. Ночью температура в этот период составит −3…+2 градуса. С 5 по 10 марта в Ростовской области синоптики прогнозируют осадки.