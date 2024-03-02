Синоптик Елена Назарова рассказала, какая погода ожидается в марте в Ростовской области

Подробный прогноз погоды сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.
По словам эксперта, средняя месячная температура воздуха будет выше нормы, а количество осадков составит около и больше нормы. Воздух в первую декаду месяца днем прогреется до +6…+11 градусов. Ночью температура в этот период составит −3…+2 градуса. С 5 по 10 марта в Ростовской области синоптики прогнозируют осадки.
Во второй декаде марта температура поднимется днем до +4…+9 градусов, ночью будет опускаться до −2…3 градусов. Также ожидаются осадки.
С 20 марта и до конца месяца прогнозируют наиболее теплую погоду. Температура поднимется до +7…+12 градусов днем. Ночью столбики термометров будут находиться на отметках 0…+5 градусов. В отдельные дни будут идти дожди.