В Сириусе откроется Всемирный фестиваль молодежи

В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан.