В Сириусе откроется Всемирный фестиваль молодежи

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) пройдет в субботу в Сириусе. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Организаторы обещают участникам насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками.
В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан.
Молдову представят более 300 делегатов.