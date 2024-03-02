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В Петербурге скончался последний участник группы «Зоопарк»

В Петербурге 1 марта скончался последний из остававшихся в живых участников ленинградской рок-группы «Зоопарк» — барабанщик Валерий Кириллов.
Источник: соцсети

Его похоронят рядом с легендарным музыкантом, коллегой по группе Майком Науменко.

Информация о смерти Кирилова появилась в сообществе «Ценители группы “Зоопарк” в Вконтакте. Музыкант умер на 62-м году жизни.

Кирилов родился в Ленинграде в 1962 году, окончил музыкальное училище имени Мусоргского и сначала играл в группе «Странные игры». Затем вступил в Ленинградский рок-клуб, а через три года присоединился к «Зоопарку». Коллектив распался после смерти фронтмена Майка Науменко в 1991 году.

«Друзья, сегодня ушёл Валерка. Он хотел быть похоронен на Волковском кладбище, с Майком. Зоопарк теперь вместе», — сообщили в сообществе группы в Вконтакте.