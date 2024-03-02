В Петербурге скончался последний участник группы «Зоопарк»

Кирилов родился в Ленинграде в 1962 году, окончил музыкальное училище имени Мусоргского и сначала играл в группе «Странные игры». Затем вступил в Ленинградский рок-клуб, а через три года присоединился к «Зоопарку». Коллектив распался после смерти фронтмена Майка Науменко в 1991 году.