В Новосибирске стал известен прогноз погоды на март 2024 года

Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на данные Западно-Сибирского гидрометцентра.
Так, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается в регионе на уровне −6…-11 градусов. В первой декаде возможны перепады температур от −6 до −15…-20 градусов в ночное время. Днем при этом ожидается −3…-8 градусов, в отдельные дни возможно потепление до +2 градусов.
Вторая декада может начаться с похолодания до −25 градусов по ночам, днем ожидается −8…-13 градусов.
Настоящее весеннее тепло придет в Новосибирск в третьей декаде. Ожидается, что в ночной время будет от 0 до −5 градусов, а в ночное — не холоднее −5 градусов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что начало марта в Новосибирске будет аномально теплым.