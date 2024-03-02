В Новосибирске стал известен прогноз погоды на март 2024 года

Так, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается в регионе на уровне −6…-11 градусов. В первой декаде возможны перепады температур от −6 до −15…-20 градусов в ночное время. Днем при этом ожидается −3…-8 градусов, в отдельные дни возможно потепление до +2 градусов.