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В Новосибирске стал известен прогноз погоды на март 2024 года

В марте синоптики не исключают похолодания до −25 градусов в Новосибирске.
Сейчас в Олбани: +3° 6 м/с 60% 765 мм рт. ст.
Источник: МК.RU Новосибирск

Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается в регионе на уровне −6…-11 градусов. В первой декаде возможны перепады температур от −6 до −15…-20 градусов в ночное время. Днем при этом ожидается −3…-8 градусов, в отдельные дни возможно потепление до +2 градусов.

Вторая декада может начаться с похолодания до −25 градусов по ночам, днем ожидается −8…-13 градусов.

Настоящее весеннее тепло придет в Новосибирск в третьей декаде. Ожидается, что в ночной время будет от 0 до −5 градусов, а в ночное — не холоднее −5 градусов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что начало марта в Новосибирске будет аномально теплым.