В Сириусе «Голос большого мира» прозвучал на английском и русском языках

«Всемирный фестиваль молодежи — то место, где будут формироваться новые международные связи, определяться общие цели, создаваться совместные проекты, направленные в будущее. Именно такие смыслы мы заложили в нашу детскую образовательную программу — первую в истории фестивального движения», — прокомментировала председатель совета Сириуса и одноименного образовательного центра Елена Шмелева.
В текущем году впервые во Всемирном фестивале молодежи принимают участие школьники, возраст которых от 14 до 17 лет.
В самом начале программы прошло шоу «Голоса большого мира», в рамках которого каждому участнику была дана возможность высказаться на тему мирового порядка, а также развития общества в целом.
Отличительной особенностью мероприятия стала трансляция сразу на двух языках — русском и английском.
Отметим, что программа фестиваля весьма обширна.