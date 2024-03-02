В Сириусе «Голос большого мира» прозвучал на английском и русском языках

«Всемирный фестиваль молодежи — то место, где будут формироваться новые международные связи, определяться общие цели, создаваться совместные проекты, направленные в будущее. Именно такие смыслы мы заложили в нашу детскую образовательную программу — первую в истории фестивального движения», — прокомментировала председатель совета Сириуса и одноименного образовательного центра Елена Шмелева.