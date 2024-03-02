Сенаторы взяли под контроль строительство мусорного полигона в Джизакской области

Как сообщает пресс-служба Саната Олий Мажлиса, на выездном заседании Кенгаша верхней палаты парламента в Джизакской области особое внимание было уделено строительству нового мусорного полигона в махалле Нихол Зааминского района.
В 2021—2022 годах на этом полигоне были выполнены строительные работы на сумму около 5 миллиардов сумов. Однако из-за договорных споров между заказчиком и подрядчиком работы были остановлены.
Отмечается, что в соответствии с постановлением президента от 2 мая 2023 года из бюджета было выделено более 5 миллиардов сумов, однако проект не был реализован в срок.
На сегодняшний день потребность в новой свалке возрастает. Предполагается, что новая свалка общей площадью около 10 гектаров на первом этапе будет обслуживать жителей Зааминского района, а в дальнейшем и жителей Янгиабадского района Джизакской области.
Учитывая данные обстоятельства, на совещании должностным лицам было дано соответствующее поручение принять меры по немедленному запуску мусорного полигона.
Сообщается, что этот вопрос взят под контроль Комитета по вопросам развития региона Приаралья и экологии.
Напомним, к 2026 году в Джизаке власти планируют модернизировать старые мусорные полигоны и построить новые.