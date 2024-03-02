Скачок температуры в 20 градусов ожидается в Волгоградской области

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, на территории региона в воскресенье без существенных осадков. В отдельных районах прогнозируются туманы и изморозь. Восточный, северо-восточный ветер подует со скоростью до 12−14 метров в секунду.