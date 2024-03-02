Скачок температуры в 20 градусов ожидается в Волгоградской области

В начале марта в Волгоградской области стоит неустойчивая погода. Ночью сохраняются морозы, а днем столбики термометров показывают «плюс». 3 марта волгоградцев вовсе ожидает скачок температуры в 20 градусов за сутки.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, на территории региона в воскресенье без существенных осадков. В отдельных районах прогнозируются туманы и изморозь. Восточный, северо-восточный ветер подует со скоростью до 12−14 метров в секунду.
По области в ночь на 3 марта температура воздуха будет −2…-7º, при прояснениях −7…-12º, днем 0…+5º, местами до +8º. В Волгограде ожидается 10-градусный скачок: ночью −2…-4º, днем +4…+6º.