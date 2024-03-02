В Пермском крае ожидаются потепление до +4°С и снег

«3 марта антициклон, разрушаясь, начнёт уступать место циклону. Днём повсеместно пойдёт снег, будет облачно. Температура воздуха ожидается на 3−5°С выше климатической нормы. Ночью будет −6… −1°С, при пояснениях по югу — до −11°С (в Перми около −4°С), днём потеплеет до −2… 3 (в Перми до +1°С)», — рассказали в ЦГМС.