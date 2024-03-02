В Пермском крае ожидаются потепление до +4°С и снег

Потепление до +4°С и снег ожидаются в Пермском крае
«3 марта антициклон, разрушаясь, начнёт уступать место циклону. Днём повсеместно пойдёт снег, будет облачно. Температура воздуха ожидается на 3−5°С выше климатической нормы. Ночью будет −6… −1°С, при пояснениях по югу — до −11°С (в Перми около −4°С), днём потеплеет до −2… 3 (в Перми до +1°С)», — рассказали в ЦГМС.
4 марта (понедельник) пройдёт снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до −5… −1°С, днём повысится до −1… +4°С.
5 марта (вторник) вновь пойдёт снег. Ветер сменится на северо-западный, но останется умеренным. Ночью будет −8… −3°С (в Перми около −4°С), днём −2… +2°С (в Перми около +1°С).
«По предварительным данным, с 6 марта в Пермском крае начнётся похолодание. К концу недели температура будет ниже климатической нормы на 3−5°С», — рассказали в Пермском ЦГМС.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми из-за холодной погоды перенесли перекрытие движения на шоссе Космонавтов. Пока стояли морозы, рабочие не могли подготовить основание для временной объездной дороги.