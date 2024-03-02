Стартовал второй этап благоустройства возле станции метро «Пыхтино» в ТиНАО

— Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей, — отметил заммэра.
По словам Бирюкова, сейчас специалисты уже заканчивают обустройство скейт-парка. Кроме того, в зоне работ был размещен строительно-бытовой городок и ограждения, которые делают жизнь горожан комфортнее во время строительных работ.
В рамках благоустройства будут убраны воздушные кабели, заменено асфальтное покрытие, проложен водосток и обновлена система уличного освещения.
Несколькими днями ранее Петр Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства в 2024 году благоустроят свыше 20 прудов. Их очистят от иловых отложений и углубят дно, отремонтируют береговые полосы и выполнят работы по восстановлению водоупорного слоя.
Кроме того, Бирюков рассказал, что мастера КГХ проведут ремонт 18 мостовых сооружений. В период ремонтных работ движение не будет полностью перекрываться, будут вводиться поочередные ограничения по полосам.