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Стартовал второй этап благоустройства возле станции метро «Пыхтино» в ТиНАО

Возле станции метро «Пыхтино», расположенной в ТиНАО, начался второй этап благоустройства территорий. Об этом в субботу, 2 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

— Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей, — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, сейчас специалисты уже заканчивают обустройство скейт-парка. Кроме того, в зоне работ был размещен строительно-бытовой городок и ограждения, которые делают жизнь горожан комфортнее во время строительных работ.

В рамках благоустройства будут убраны воздушные кабели, заменено асфальтное покрытие, проложен водосток и обновлена система уличного освещения.

Несколькими днями ранее Петр Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства в 2024 году благоустроят свыше 20 прудов. Их очистят от иловых отложений и углубят дно, отремонтируют береговые полосы и выполнят работы по восстановлению водоупорного слоя.

Кроме того, Бирюков рассказал, что мастера КГХ проведут ремонт 18 мостовых сооружений. В период ремонтных работ движение не будет полностью перекрываться, будут вводиться поочередные ограничения по полосам.

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