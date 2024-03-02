Волонтеры из Ростовской области приступили к работе на Всемирном фестивале молодежи

На параде регионов флаг Ростовской области по центральной площади «Города молодёжи мира» нес тренер ВФМ-2024 Евгений Ковалев. Участники делегаций произнесли клятву волонтера и все вместе исполнили официальную песню добровольцев фестиваля.
В добровольческий корпус ВФМ-2024 входят 5000 волонтеров из всех регионов страны. Часть из них — из Ростовской области, Республик Крым и Адыгеи, Севастополя — прошли подготовку в Ростове-на-Дону на базе центра «Донволонтер».
В организации и проведении фестиваля участвуют также волонтеры международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, добавили в правительстве.