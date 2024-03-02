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Волонтеры из Ростовской области приступили к работе на Всемирном фестивале молодежи

Ростовская область, 2 марта 2024. DON24.RU. Волонтеры из Ростовской области приступили к работе на Всемирном фестивале молодежи. В «Сириусе» на площади «Душа России» состоялась торжественная церемония начала работы волонтерского корпуса «Мы готовы!», сообщили в донском правительстве.
Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

На параде регионов флаг Ростовской области по центральной площади «Города молодёжи мира» нес тренер ВФМ-2024 Евгений Ковалев. Участники делегаций произнесли клятву волонтера и все вместе исполнили официальную песню добровольцев фестиваля.

В добровольческий корпус ВФМ-2024 входят 5000 волонтеров из всех регионов страны. Часть из них — из Ростовской области, Республик Крым и Адыгеи, Севастополя — прошли подготовку в Ростове-на-Дону на базе центра «Донволонтер».

В организации и проведении фестиваля участвуют также волонтеры международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, добавили в правительстве.