В Кишиневе в День памяти погибших в конфликте на Днестре прошел траурный митинг

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. В Кишиневе прошел траурный митинг, приуроченный к отмечаемому 2 марта Дню памяти погибших в вооруженном конфликте на Днестре.
В митинге у памятника «Скорбящая мать» на мемориале «Вечность» в Кишиневе приняли участие президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, главы Минобороны, МВД и СИБ.
В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов.
Выступая перед собравшимися, президент Майя Санду заявила: «Мы храним память о боях на Днестре в 1992 году. Мы обязуемся никогда не допустить повторения этой трагедии».
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в марте 1992 года переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.