На следующей неделе в Узбекистане начнется потепление

Днем температура воздуха местами прогреется до 15 градусов тепла, ночью опустится до 7 градусов мороза. В горных районах республики лавиноопасно..
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков.
5 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.
6 марта ночью 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, днем 10−15 градусов тепла..
В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с.
Температура 4 марта ночью 3−8 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.
5 марта ночью 2−7 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.
6 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 10−15 градусов тепла..
В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с.
Температура 4 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 5−10 градусов тепла.
5 марта ночью 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, днем 10−15 градусов тепла.
6 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.
По северу Навоийской области 4 марта ночью 3−8 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.
5 марта ночью 2−7 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.
6 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 10−15 градусов тепла..
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков. 4 марта местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с.
Температура ночью
Днем 4 марта 5−10 градусов тепла,
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.
Температура 4 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 3−8 градусов тепла.
5 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 7−12 градусов тепла.
6 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 8−13 градусов тепла..
В горных районах республики ожидается переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7−12 м/с.