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На следующей неделе в Узбекистане начнется потепление

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В начале следующей недели в Узбекистане ожидается погода без осадков, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Узгидромет.
Сейчас в Олбани: +3° 6 м/с 60% 765 мм рт. ст.
Источник: Podrobno.uz

Днем температура воздуха местами прогреется до 15 градусов тепла, ночью опустится до 7 градусов мороза. В горных районах республики лавиноопасно..

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков.

4—5 марта местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 4 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 4−9 градусов тепла.

5 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.

6 марта ночью 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, днем 10−15 градусов тепла..

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с.

Температура 4 марта ночью 3−8 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.

5 марта ночью 2−7 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.

6 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 10−15 градусов тепла..

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с.

Температура 4 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 5−10 градусов тепла.

5 марта ночью 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, днем 10−15 градусов тепла.

6 марта ночью 0−5 градусов тепла, днем 10−15 градусов тепла.

По северу Навоийской области 4 марта ночью 3−8 градусов мороза, днем 5−10 градусов тепла.

5 марта ночью 2−7 градусов мороза, днем 8−13 градусов тепла.

6 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 10−15 градусов тепла..

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, без осадков. 4 марта местами возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с.

Температура ночью 4—5 марта 0−5 градусов мороза, 6 марта 2 градуса мороза — 3 градуса тепла.

Днем 4 марта 5−10 градусов тепла, 5—6 марта 10−15 градусов тепла..

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.

Температура 4 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 3−8 градусов тепла.

5 марта ночью 0−5 градусов мороза, днем 7−12 градусов тепла.

6 марта ночью 3 градуса мороза — 2 градуса тепла, днем 8−13 градусов тепла..

В горных районах республики ожидается переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7−12 м/с.