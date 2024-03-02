На проспекте Победы в Калининграде раскопали немецкий бункер

Работы на пересечении с улицей Радищева проводил поисково-спасательный отряд муниципального управления по делам ГО и ЧС. «Этот отрезок проспекта ждёт реконструкция, во время которой придётся снести часть подпорной стены у тротуара. Чтобы потом не возникло сюрпризов, изучить “терра инкогнита” решили сейчас. Важно понять, что именно кроется там под землёй, и решить, можно ли его ещё хоть как-то использовать и для каких целей», — объяснили в мэрии.