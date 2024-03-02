На проспекте Победы в Калининграде раскопали немецкий бункер. Информацию об этом опубликовали на странице администрации города «ВКонтакте».
Работы на пересечении с улицей Радищева проводил поисково-спасательный отряд муниципального управления по делам ГО и ЧС. «Этот отрезок проспекта ждёт реконструкция, во время которой придётся снести часть подпорной стены у тротуара. Чтобы потом не возникло сюрпризов, изучить “терра инкогнита” решили сейчас. Важно понять, что именно кроется там под землёй, и решить, можно ли его ещё хоть как-то использовать и для каких целей», — объяснили в мэрии.
Внутри бункера обнаружили в основном мусор, оставленный в 1990-е годы. Вернуть объекту прямое назначение невозможно, поскольку его списали с баланса и он не отвечает современным требованиям к укрытиям. «Разместить что-то в его помещениях тоже трудно: по сути это узкий длинный Г-образный коридор, в котором едва разойдутся два человека, с локальными уширениями примерно до 1,5 метров», — добавили в администрации.
Реконструкцию проспекта Победы проведут на 600-метровом участке дороги от улицы Кутузова до Радищева. Работы собирались начать зимой 2024 года и завершить в апреле 2025-го. Власти выделяли 370 миллионов рублей.
В январе 2022 года губернатор Антон Алиханов рассказывал, что на проспекте Победы демонтируют одну из двух линий трамвайных путей. После реконструкции участок от Кутузова до Радищева хотят сделать двусторонним.