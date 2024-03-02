Более 21 тысячи женщин получат единовременную выплату к 8 марта в Карагандинской области

В городах и районах сумма разная. Все зависит от возможностей бюджетов.
В частности, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
В Балхаше — многодетным матерям, почетным гражданам, труженицам тыла, лицам, приравненным к участникам ВОВ, ветеранам труда, неактивным труженицам тыла, детям с инвалидностью, неактивным одиноко проживающим женщинам, жёнам умерших ветеранов ВОВ.
В Сарани — многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», детям с инвалидностью, малообеспеченным семьям.
В Абайском районе — СУСН, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, работникам разных сфер.
В Актогайском районе — многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей, многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», малообеспеченным, инвалидам, пенсионерам (женщинам).
В Бухар-Жырауском районе — женщинам из числа малообеспеченных, многодетных семей, инвалидам, пенсионерам и СУСН.
В Каркаралинском районе — многодетным матерям, имеющим четырёх и более детей до 18 лет, многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», малообеспеченным, инвалидам.
В Нуринском районе — малообеспеченным, многодетным матерям, молодёжи.
В некоторых городах и районах планируются праздничные обеды, раздача продуктовых наборов. Благотворительные организации в определённых районах посетят малообеспеченные семьи, проживающие в частном секторе. Им привезут дрова, сено, уголь и прочее.