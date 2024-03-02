Более 21 тысячи женщин получат единовременную выплату к 8 марта в Карагандинской области

В частности, в Караганде, Темиртау, Приозерске, Осакаровском и Шетском районах к празднику деньги на счет перечислят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».