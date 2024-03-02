Ковчег с частицами мощей Петра и Февронии привезли в Минск 2 марта

В Минске в Свято-Елисаветинском монастыре можно поклониться ковчегу с частицами мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских из Николо-Перервинского монастыря Москвы. Об этом сообщили на сайте минского монастыря.
В Свято-Елисаветинский монастыре ковчег расположат в храме в честь иконы Божией Матери «Державная». Святыня там будет находиться до 5 марта включительно.
Приложиться к мощам можно будет со 2 по 5 марта. На сайте обители сообщается о времени служения акафиста в дни пребывания святыни в Свято-Елисаветинском монастыре.
Ранее была доставлена частица пояса Богородицы доставлена в главный православный храм Беларуси. Белорусы смогут поклониться частице пояса Пресвятой Богородицы до 3 апреля.