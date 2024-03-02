В Центральном районе Кемерова снесут незаконную веранду

Администрация Кемерова выпустила постановление о сносе веранды на проспекте Советском. Документ от 1 марта появился на сайте мэрии. В постановлении указано, что незаконная постройка стоит на земельном участке, находящемся в собственности города. Именно поэтому было принято решение об её демонтаже. Сам объект расположился западнее здания № 74/1 по проспекту Советский. Специализированная организация должна вывести веранду и имущество внутри неё до 31 декабря 2024 года.