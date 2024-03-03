Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов собрался в шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ

Звезда региональных соцсетей этой недели Виктор Кондрашов не перестает удивлять. На этот раз он припрятал для своих подписчиков настоящий рояль на льду! Бывший мэр Иркутска снял красивый клип на песню Сергея Жукова «Последний поцелуй» (6+) на Ольхоне. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.