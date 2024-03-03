Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов собрался в шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ

Звезда региональных соцсетей этой недели Виктор Кондрашов не перестает удивлять. На этот раз он припрятал для своих подписчиков настоящий рояль на льду! Бывший мэр Иркутска снял красивый клип на песню Сергея Жукова «Последний поцелуй» (6+) на Ольхоне. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.
В клипе герой истории, одетый в смокинг, поет красивую композицию, аккомпанируя себе на белом рояле, стоящем то на льду озера, то в одном из ледяных гротов, эффектно подсвеченных фонарями. В конце песни Виктор Иванович разворачивает плакат, на котором написано «Хочу в команду “Новой Фабрики звезд” к Сергею Жукову!».
Таким образом, Виктор Иванович решил обратить на себя внимание продюсера проекта «Новая Фабрика звезд» (16+), который стартует на ТНТ 3 марта.