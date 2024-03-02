Литва спровоцировала рост очередей из фур на своей границе в 1,5 раза

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Количество фур, стоящих в очередях на выезд в Литву, продолжает расти на фоне закрытия двух пунктов пропуска, сообщили в Госпогранкомитете республики.
Там отметили, что очереди на белорусско-литовской границе выросли на 57 процентов, если сравнивать с показателями, которые наблюдались на прошлой неделе.
«Кроме того, литовская сторона создала очередные препятствия собственным гражданам, желающим воспользоваться популярным белорусским безвизом», — отметили в ведомстве.
В ГПК обратили внимание на то, что с начала действия безвизового режима республику посетили порядка 520 тыс. литовцев.
Ранее Литва сообщила о решении в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска «Лаворишкес» (сопредельный «Котловка») и «Райгардас» (сопредельный «Привалка»). Это, в свою очередь, и спровоцировало значительный рост очередей.
Сейчас на белорусской границе действуют только два пропускных пункта из шести существующих — «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони»).
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе.
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны). Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.