Пивоваров* уволил значительную часть команды «Редакции»

«Дорогие друзья, как вы знаете, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов, скоро он будет подписан и вступит в силу… Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров*.