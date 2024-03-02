Пивоваров* уволил значительную часть команды «Редакции»

«Дорогие друзья, как вы знаете, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов, скоро он будет подписан и вступит в силу… Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров*.
Он добавил, что «Редакция» находится в России и работает вбелую, а все ее рекламодатели тоже в России, поэтому этот законопроект «бьет намного сильнее» по команде «Редакция», чем по тем, кто работает из-за границы.
Также Пивоваров* полностью передал юридические права Telegram-канала «Редакция» и управление им команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время.
«В самое ближайшее время “Пивоваров* (Редакция)” поменяет название и логотип», — добавил журналист.
Он отметил, что не сомневается в профессионализме ребят, которые будут вести канал.
«У меня остается мой личный телеграм-канал, который я по-прежнему буду вести сам. Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — добавил журналист.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.