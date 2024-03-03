Площадь парка Дома офицеров флота в Хабаровске увеличат втрое

Площадь парка Дома офицеров флота в Хабаровске увеличится в три раза. Почти семь гектаров территории добавили к трем гектарам парка. Теперь вся эта область находится под управлением города и получит статус особо охраняемой природной территории.
— Здесь планируется возведение современного спортивного комплекса, благоустройство территории, а также создание лыжной трассы и маршрута для спортивного ориентирования, — рассказали в администрации Хабаровска.
В парке ДОФ детско-юношеская школа «Лидер» проводит тренировки круглый год. Зимой ученики тренируются на лыжной трассе, летом занимаются кроссом и спортивным ориентированием. Однако для более эффективной подготовки им не хватает полноценной трассы. Проект такой трассы уже разработан и готов к реализации.
В ближайшее время в расширенном парке Дома офицеров флота (ДОФ) начнется санитарная чистка, которую проведут специалисты из компании «Горзеленстрой». Старые деревья уберут, а на их месте высадят новые, что значительно улучшит экологическую обстановку в парке. В этом году также запланировано строительство современного спортивного центра на территории ранее заброшенных кирпичных руин.