Площадь парка Дома офицеров флота в Хабаровске увеличат втрое

В ближайшее время в расширенном парке Дома офицеров флота (ДОФ) начнется санитарная чистка, которую проведут специалисты из компании «Горзеленстрой». Старые деревья уберут, а на их месте высадят новые, что значительно улучшит экологическую обстановку в парке. В этом году также запланировано строительство современного спортивного центра на территории ранее заброшенных кирпичных руин.