«С явной угрозой для здоровья». 47 наименований вейпов запрещены в продаже в Беларуси

Госстандартом запрещены к реализации 47 наименований электронных сигарет, сообщает Гомельская облинспекция Госстандарта.
Так, надзорные мероприятия в январе-феврале 2024-го позволили выявить на Гомельщие торговые объекты, реализующие электронные системы курения, которые несоответствуют требованиям законодательства.
— Инспекцией запрещена реализация 47 наименований так называемых электронных сигарет, — прокомментировали в пресс-службе.
Отмечается, что речь идет о курительных системах с предполагаемой и явной угрозой для здоровья. Так, в продаже были вейпы с многократным превышение норм содержания никотина в никотиносодержащих жидкостях (допустимо не более 20 миллиграммов на миллилитр) и превышением объема жидкости в некоторых случаях больше в 5 раз (норма до 2 миллилитров). Кроме того, на некоторых электронных сигаретах не было информации о сроках годности, предупреждающих данных об ограничениях использования — противопоказаниях и последующих заболеваниях. Продавались «вейпы» без документов на соответствие и безопасность продукции.
— Использование электронных сигарет с вышеуказанными нарушениями напрямую сопряжено с угрозой для здоровья потребителя, — подчеркнули в Госстандарте.
Опасный товар изъяли из продажи, а к его продавцам приняли меры административного характера.