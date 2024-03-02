«С явной угрозой для здоровья». 47 наименований вейпов запрещены в продаже в Беларуси

Отмечается, что речь идет о курительных системах с предполагаемой и явной угрозой для здоровья. Так, в продаже были вейпы с многократным превышение норм содержания никотина в никотиносодержащих жидкостях (допустимо не более 20 миллиграммов на миллилитр) и превышением объема жидкости в некоторых случаях больше в 5 раз (норма до 2 миллилитров). Кроме того, на некоторых электронных сигаретах не было информации о сроках годности, предупреждающих данных об ограничениях использования — противопоказаниях и последующих заболеваниях. Продавались «вейпы» без документов на соответствие и безопасность продукции.