Экономист: уровень бедности в Молдове продолжает расти

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Несмотря на объявленный рост зарплат в Молдове, потребление сокращается, бедность растет, отмечает экономист Владимир Головатюк.
Так он прокомментировал обнародованные Нацбюро статистики данные о среднем размере оплаты труда за 2023 год.
«В IV квартале 2023 против IV квартала 2022 года отмечен номинальный рост зарплаты на 16% и реальный рост на 10%. В целом по 2023 году рост на 17,3% и реальный — на 3,4%. Вообще власть заявляет, что за годы их правления обеспечен значительный рост зарплат. Но если сравнить, что реально получили люди с учетом роста цен, то картина получается, мягко говоря, иная», — написал экономист в соцсетях.
По его словам, со II квартала 2021 года средняя зарплата выросла на 48%, но цены за этот же период выросли почти на 50%. То есть, отмечает эксперт, реально люди смогут купить товаров и оплатить услуг меньше, чем до их прихода к власти минимум на 2%.
«Минимум, потому что с учетом роста цен на продтовары за этот же период (почти на 60%) люди смогут купить продуктов питания меньше более чем на 10%. Учитывая, что всё это средние величины, потребление конкретных людей, особенно малообеспеченных снизилось более существенно. Об этом свидетельствуют данные и из структуры ВВП по использованию, и по товарообороту. В результате, несмотря на номинальный рост зарплат, уровень бедности неизбежно вырос. И это не какие-то наши частные оценки, а выводы из официальных данных», — заключил Головатюк.
По прогнозам Нацбанка, в 2024 году инфляция в Молдове ожидается в пределах 5%.