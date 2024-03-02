Экономист: уровень бедности в Молдове продолжает расти

«Минимум, потому что с учетом роста цен на продтовары за этот же период (почти на 60%) люди смогут купить продуктов питания меньше более чем на 10%. Учитывая, что всё это средние величины, потребление конкретных людей, особенно малообеспеченных снизилось более существенно. Об этом свидетельствуют данные и из структуры ВВП по использованию, и по товарообороту. В результате, несмотря на номинальный рост зарплат, уровень бедности неизбежно вырос. И это не какие-то наши частные оценки, а выводы из официальных данных», — заключил Головатюк.