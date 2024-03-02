Опасное решение: казахстанцам напомнили о запрете проезда на «желтый»

«В этой связи, призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Так, за истекший год зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, произошедших по причине проезда на запрещающий сигнал светофора (красный, желтый). В результате данных аварий погибли 6 человек, пострадали 246 человек. Уже с начала года совершено порядка 400 дорожно-транспортных происшествий».Пресс-служба ДП Астаны.