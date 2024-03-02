Жителей Омской области ждёт кратковременное похолодание до −22 градусов

На остальной территории региона в ночные часы 3 марта ожидается от −9 до −14. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров покажут −3…-8 градусов.
Также в воскресенье в Омской области возобновятся осадки — жителей ожидает небольшой, местами умеренный снег.
Впрочем, такое снижение температуры воздуха будет кратковременным. Уже в дневные часы понедельника, 4 марта, в регионе будет от −4 до +1 градуса. Осадки не прекратятся.
Напомним, что с омских дорог за сезон, по данным на конец февраля, вывезли больше снега, чем к марту прошлого года.