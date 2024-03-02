Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Жителей Омской области ждёт кратковременное похолодание до −22 градусов

В ночь на воскресенье местами будет до −17…-22 градусов.
Сейчас в Олбани: +4° 4 м/с 65% 765 мм рт. ст.
Источник: МК.RU Омск

На остальной территории региона в ночные часы 3 марта ожидается от −9 до −14. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, столбики термометров покажут −3…-8 градусов.

Также в воскресенье в Омской области возобновятся осадки — жителей ожидает небольшой, местами умеренный снег.

Впрочем, такое снижение температуры воздуха будет кратковременным. Уже в дневные часы понедельника, 4 марта, в регионе будет от −4 до +1 градуса. Осадки не прекратятся.

Напомним, что с омских дорог за сезон, по данным на конец февраля, вывезли больше снега, чем к марту прошлого года.